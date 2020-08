“We Got Now” – New Balance e Sidney McLaughlin lanciano il nuovo video della campagna (Di giovedì 27 agosto 2020) Il brand di atletica New Balance lancia un nuovo video come parte della campagna We Got Now lanciata a inizio anno. Il video della campagna vede come protagonista la medaglia d’argento dei 400 metri ostacoli ai Campionati del mondo 2019, semifinalista alle Olimpiadi 2016 e atleta del Team New Balance Sydney McLaughlin e sottolinea l’importanza di vivere e cogliere il momento, nonostante gli ostacoli che si presentano. Il nuovo spot We Got Now riconosce che “quest’ anno è stato…imprevedibile”. Sydney è la seconda più veloce di tutti i tempi nei 400mt ostacoli e sebbene Tokyo sia stata rinviata, rimane motivata e spera di motivare gli altri a ... Leggi su sportfair

ushiscock : @faeriebaka JXJDJDJSJXNDJ WE GOT 3 WYM - shinoriwrld : SJAJSKSKSKSJSJJSZ WE GOT A MASHIKYU SELCA AAAA FINALLY - runninglkewater : @augustthe13 YES WE GOT TASTE HOW IS IT 99 SKSJDJDJDH - vminobi : KSJSKSJSJ WE GOT ANOTHER #JIMIN I’M SO H^^PY - bongchixinh : One of the best decision ever from snf WE GOT THE LAST ALBUM AHAHAHJSJSJSJSJSJSJSJ -

