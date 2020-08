Warrior Nun 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce (Di giovedì 27 agosto 2020) Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv fantasy/horror: stiamo parlando di Warrior Nun. Il secondo ciclo di episodi sarà composto da un totale di 10 puntate, stesso format del capitolo precedente. Per quanto riguarda la data di debutto, considerando che le riprese devono ancora iniziare, è altamente probabile che vedremo il titolo disponibile sul catalogo nell’estate dell’anno prossimo. Chiunque volesse recuperare lo show, al momento su Netflix è presente la prima stagione; basterà collegarsi al servizio e selezionare il titolo dal catalogo.Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per ... Leggi su termometropolitico

