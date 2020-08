Viviana Parisi, un amico rivela: «Prima di agosto era già accaduto che scomparisse» (Di giovedì 27 agosto 2020) Gioele Mondello è rimasto ferito nell’incidente avuto in auto con la madre Viviana Parisi nella A20 Messina-Palermo? Questa l’ultima recente ipotesi che sta prendendo piede dopo che sui resti del piccolo è stato effettuato l’esame autoptico. Si tratta di una indiscrezione giornalistica che tuttavia non ha ancora trovato conferma alcuna, ma che va a rafforzare quanto gli inquirenti hanno più volte ribadito a mezzo stampa: nessuna pista nel giallo di Caronia può dirsi al momento esclusa. Gioele Mondello: come e quando è morto? Il corpicino del bimbo è stato martoriato dagli animali selvatici presenti nei boschi di Caronia (se Prima o dopo il decesso non è ancora dato sapere), e le larve di insetti hanno fatto il resto, compromettendo seriamente la possibilità per i ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, un amico di famiglia: "Era già sparita altre volte con Gioele. Poi tornava e urlava dal terrazzo" Liberoquotidiano.it Scomparsa a Crema: pm valuta acquisizione immagini satellite

(ANSA) - CREMONA, 27 AGO - La Procura di Cremona sta valutando l'acquisizione delle immagini satellitari per cercare tracce del cadavere di Sabrina Beccalli la 39enne scomparsa a Ferragosto a Crema e ...

Morte Viviana Parisi e Gioele, nuovo sopralluogo per ricerca di altri resti del bimbo

MESSINA – Un nuovo sopralluogo sarà condotto nei boschi di Caronia, nel messinese. Si cercano altri resti del corpicino di Gioele, il bimbo di 4 anni trovato morto a poca distanza dal cadavere della m ...

