Viviana Parisi, il racconto da brividi dei vicini di casa (Di giovedì 27 agosto 2020) “Aiuto, aiuto, non voglio che muori”. Viviana urla, Gioele piange per la paura, arriva l’ambulanza. I vicini pensano che sia per il bambino che sta male, e invece è per lei, terrorizzata che quel suo figlio adorato – figlio che è in perfetta salute – abbia qualcosa di grave, qualcosa che glielo porti via per sempre. Dà i brividi ascoltare adesso i racconti dei vicini di casa della famiglia Mondello.. nei primi giorni troppo intimiditi per spezzare davanti alle telecamere il refrain che tutto filava liscio in quel quarto piano affacciato sulla luce del Tirreno. Era giugno, Viviana non stava per niente bene, e quell’ambulanza soccorre lei, non Gioele. Dà i brividi ascoltare le voci dei ragazzini sulla ... Leggi su howtodofor

Mentre si attendono i risultati completi dell’autopsia sul piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi a Caronia, continuano ad arrivare testimonia ...

Gioele morto nell’incidente: poi Viviana si sarebbe suicidata. L’Ipotesi dopo l’autopsia

MESSINA – Il piccolo Gioele sarebbe rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale mentre era in auto con la mamma. E lei, forse per questo, si sarebbe suicidata. E’ l’ipotesi, ancora da confermar ...

Mentre si attendono i risultati completi dell’autopsia sul piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi a Caronia, continuano ad arrivare testimonia ...MESSINA – Il piccolo Gioele sarebbe rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale mentre era in auto con la mamma. E lei, forse per questo, si sarebbe suicidata. E’ l’ipotesi, ancora da confermar ...