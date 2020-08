Viviana Parisi e l’ipotesi di Gioele Mondello morto nell’incidente (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri sera i medici legali hanno smentito che siano state trovate tracce di sangue sulla testa di Gioele Mondello, come scritto dall’agenzia AdnKronos: «Non abbiamo ancora esaminato questa parte del corpo», ha detto a Repubblica la professoressa Daniela Sapienza, dell’Università di Messina, che sta curando l’autopsia con la collega Elvira Ventura Spagnolo dell’università di Palermo. Nel pomeriggio si era diffusa la voce che il figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello potesse essere morto nell’incidente in galleria della Opel Corsa guidata dalla madre. Viviana Parisi e l’ipotesi di Gioele Mondello morto nell’incidente La circostanza ... Leggi su nextquotidiano

SimoneCosimi : Ne abbiamo parlato poco, pochissimo di questo caso, presi dai briatori di turno, dai banchi con le ruote e da un re… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - anna95859997 : RT @Libero_official: 'Tracce di sangue sul cranio' di #GioeleMondello: il bimbo morto nell'incidente d'auto? #VivianaParisi - pertici : Inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. @carlobonini @rmarceca @GiorgioRuta1… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Ieri sera i medici legali hanno smentito che siano state trovate tracce di sangue sulla testa di Gioele Mondello, come scritto dall’agenzia AdnKronos: «Non abbiamo ancora esaminato questa parte del co ...ROMA (ITALPRESS) – Nell’estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l’attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: ne ...