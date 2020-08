Viviana Parisi e Gioele | arriva la svolta nelle indagini grazie ai rilievi sull’auto

Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, potrebbe essere deceduto già nell'incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. L'autopsia sui resti del bambino, che si è svolta al Policlinico di Messina, e gli esami effettuati sull'Opel Corsa di Viviana Parisi, che urtò un furgone, fanno riprendere quota alla tesi per cui il bambino non sia morto successivamente, come si pensava, ma sarebbe rimasto ferito mortalmente proprio a causa dell'incidente. Dj morta, pietruzze nel corpo di Gioele per determinare il luogo della morte

Sul cranio di Gioele sono state riscontratedelle «micro tracce di sangue» con «infingimento osseo». In altre parole, il bimbo di 4 anni trovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina), potrebbe avere auto una emorragia cerebrale. È quanto emergerebbe da un primo esame autoptico sui resti del piccolo Gioele eseguito oggi al Policlinico di Messina. Per i periti che hanno visionato il cranio, il bambino potrebbe avere «sbattuto la testa contro una superficie non particolarmente dura», quindi anche l'interno di una macchina.

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Dj morta, «Gioele morto dopo l'incidente»: la svolta dai rilievi sull'auto della madre Il Messaggero Viviana Parisi e Gioele Mondello, "tracce di sangue sul cranio": morto nell'incidente d'auto?

Gioele morto nell'incidente? L'ipotesi riprende quota: "Pietruzze tra i resti del bimbo"

