Vittorio Sgarbi, raccolta firme per cacciarlo da Rovereto: “Nega il Covid, lasci presidenza del museo Mart”. La petizione ritenuta ammissibile (Di giovedì 27 agosto 2020) Il museo Mart “va tutelato” da Vittorio Sgarbi e dal suo “linguaggio offensivo”. A Rovereto i trentini chiedono le dimissioni del critico d’arte e deputato da presidente del museo di arte moderna e contemporanea: la petizione ha quasi raggiunto le 20mila firma e mercoledì è stata dichiarata ammissibile dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di Trento: sarà la Quinta commissione permanente a decidere ora sulla posizione di Sgarbi. La raccolta firme per cacciarlo è stata lanciata dopo il video pubblicato a inizio marzo scorso (guarda): “E’ il virus del buco del c***. Alzatevi, andate in giro, andate ... Leggi su ilfattoquotidiano

