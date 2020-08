Virus, il delirio di Fratoianni: il ritorno del contagio è colpa di tutti tranne che dei migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) «I dati dei contagi Covid19 di questi giorni ci dicono che le cause di questa fiammata si devono ricercare nelle vacanze, nelle discoteche-incubatoio e in troppi luoghi di lavoro dove non si rispettano le più elementari norme di sicurezza e di prudenza». Musica e parole di Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana. Che aggiunge: «Di questo dovrebbe occuparsi un dibattito politico serio, di come intervenire per evitare o almeno ridurre futuri focolai. Invece in Italia abbiamo una destra irresponsabile, quella di Meloni e Salvini, per cui il Covid19 è solo colpa dei migranti. Non solo irresponsabili ma pure ignoranti e oserei dire pericolosi». Scomposto attacco di Fratoianni a Meloni e Salvini Neanche per un nanosecondo si affaccia nel cervello di ... Leggi su secoloditalia

