Virginia Raggi risponde al Pd: “Un sottosegretario per Roma? No, servono poteri speciali al sindaco. Sono al Governo, agiscano” (Di giovedì 27 agosto 2020) “sottosegretario per Roma? servono i poteri al sindaco, quelli di Roma Capitale, i poteri speciali che hanno tutte le grandi Capitali internazionali, non chiediamo né di più né di meno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una iniziativa a Roma, commentando l’ipotesi apparsa oggi sulle pagine del ‘Messaggero’ di un sottosegretariato per la Capitale. “Finalmente si inizia a sentire parlare di poteri speciali per Roma Capitale, che dovrebbe essere il tema della prossima consiliatura – ha aggiunto – io i poteri ... Leggi su ilfattoquotidiano

