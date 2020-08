Violenza domestica nel lockdown aumentata (Di giovedì 27 agosto 2020) Violenza domestica, nell'inferno del lockdownIstat e violenze domestiche: chiamate più che raddoppiateViolenze contro le donne soprattutto in casaViolenza domestica, nell'inferno del lockdownTorna su Con il lockdown sono aumentati i casi di Violenza domestica. Un inferno senza fine quello vissuto dalle donne, vittime di violenze in famiglia. La convivenza forzata innervosendo tutti già in situazioni normali, ha inasprito l'atteggiamento dei soggetti maltrattanti nei confronti delle vittime. Restare in casa h24 ha reso questo tipo di prigionia ancora più dolorosa. Anche perché non ci sono scuse, giustificazioni per poter uscire e chiedere un aiuto e un intervento. Un inferno di cui parlano i numeri dell'Istat ... Leggi su studiocataldi

