Villa Carpegna diventa Il Giardino delle Fiabe (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Giardino delle Fiabe dal 28 al 30 agosto a Villa Carpegna: tre giornate dedicate ai più piccoli con spettacoli itineranti, burattini, workshop e circo Dal 28 al 30 agosto la cornice di Villa Carpegna accoglierà “Il Giardino delle Fiabe”, un Festival per bambini organizzato dall’Associazione “Le Chat Noir” e la direzione artistica di Annabella… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Al via una nuova settimana di appuntamenti per Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire gli eventi culturali della città.