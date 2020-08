Vico Equense: Chiusa osteria. Sequestrati 200 chili di alimenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Vico Equense: I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato 218 chili di vegetali e ittici in pessime condizioni igieniche e 22 chili di pasta e conserve di marmellata. I carabinieri del Nas di Napoli, insieme a quelli della stazione locale e a personale dell’asl Napoli 3 sud, hanno interrotto l’attività di un’osteria di Vico … Leggi su 2anews

