Viareggio: 57enne annega per salvare un’amica della figlia (Di giovedì 27 agosto 2020) Aveva 57 anni, era di origine tunisina, ma risiedeva in provincia di Pistoia: è annegato nelle acque antistanti uno stabilimento balneare sul viale Europa, in Darsena a Viareggio. Aveva cercatodi salvare una 15enne, amica della figlia, già tratta a riva da un bagnino. Lo stesso che ha cercato di portare in salvo anche l'uomo, che però non ce l'ha fatta Leggi su firenzepost

FirenzePost : Viareggio: 57enne annega per salvare un’amica della figlia -