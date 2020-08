Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 07:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Astral infomobilità Buongiorno Vi Bentrovati l’ascolto con Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio redazione di una Pandolfo è ancora chiusa e via Belmonte in Sabina Via da qui direzione Roma per consentire le operazioni di bonifica ricordiamo a seguito di un incendio divampato nei giorni scorsi ripercussioni di traffico code sulla Nomentana e Palombarese rispettivamente da Colleverde e da via Marco Simone Nomentana centro ci spostiamo sulla via Litoranea siamo all’altezza di via di castelporziano qui non ci dente la causa dei rallentamenti nei due sensi di marcia Ma siamo al trasporto pubblico per consentire i lavori in viale delle Belle Arti nelle giornate di martedì primo settembre mercoledì 2 da inizio A fine servizio la linea tram 2 sarà sospesa e sostituito dai ... Leggi su romadailynews

