Vi racconto mio zio Giorgio Marincola | il partigiano nero che finalmente oggi l’Italia riconosce”

"Non sento la patria come un colore qualsiasi sulla carta geografica, ma patria e libertà per tutti i popoli del mondo". Il 4 maggio 1945 il partigiano Giorgio Marincola cadeva in Val Di Fiemme nell'ultima strage sul territorio italiano. Ci sono voluti quasi 20 anni prima che l'Italia lo conoscesse e lo riconoscesse. Venti anni in cui il nipote, Antar Marincola, ha dato vita a un lungo percorso di recupero della memoria: Giorgio Marincola, il "partigiano nero" onorato con la Medaglia al valor militare perché morto combattendo nella resistenza. A lui verrà intitolata una fermata della metro C di Roma.

Emma Marrone: 'Sono uscita definitivamente dalla malattia'

La cantante ex Amici è felice. Il 17 settembre tornerà in tv tra i giudici di X Factor. Emma al settimanale si racconta e dice: “Voglio rappresentare le donne con le cicatrici”. Pensa alla sua ultima ...

