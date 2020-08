Verona, trovato il vice di Silvestri: in arrivo Ivor Pandur dal Rijeka (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Verona avrebbe trovato un accordo con il portiere del Rijeka, Ivor Pandur, per un trasferimento a titolo definitivo Il Verona ha trovato il vice di Marco Silvestri, primo portiere. Il club scaligero ha infatti trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo con Ivor Pandur, estremo difensore del Rijeka secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il portiere ventenne ha giocato da titolare le prime due partite di campionato croato della nuova stagione. Ora è pronto per una nuova avventura in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gianni Benciolini, già consigliere comunale e candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Verona, ha annunciato ufficialmente ieri, mercoledì 26 agosto, il suo ingresso in +Europa Verona in vista de ...

Verona Fiorentina Primavera 0-1: per la seconda stagione consecutiva la Under 19 gigliata ha vinto la Coppa Italia, al termine di una finale che ha regalato poche emozioni e che i ragazzi di Alberto A ...

