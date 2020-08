Veretout Napoli, l’agente: «Resta alla Roma al 99,9%» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’agente di Veretout chiude al Napoli: il centrocampista francese dovrebbe Restare alla Roma nella prossima stagione Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo presunto interesse del Napoli nei confronti del centrocampista della Roma. «Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

