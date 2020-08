Veneto, polemica sui morti per Covid: si erano negativizzati, ma vengono conteggiati (Di giovedì 27 agosto 2020) Sale in queste ore la polemica sui social in merito ai numeri di questi giorni del bollettino della Regione Veneto sui dati dell’emergenza Coronavirus. “Oggi su 13 morti 11 sono stati registrati in Veneto – scrive un utente Facebook – Poi però leggo il bollettino: ‘Si tratta in gran parte inoltre di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid.’ Quindi basta aver avuto il virus in passato, poi quando muori sarà sempre colpa del virus?” Leggi su sportface

Coronavirus, il Billionaire ora consegna il registro dei suoi clienti «Per i malati voli speciali»

Non è più fantomatico né virtuale il registro del Billionaire. Esiste e oggi sarà nelle mani di Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti Covid del Nord Sardegna. Ci sono annotati i nomi dei clie ...

