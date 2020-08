Vasco Rossi, il rocker visita la Val di Luce (Di giovedì 27 agosto 2020) Sulle tracce che il generale lasciò in tempi remotissimi, tra storia e leggenda. Una 'boccata d'aria' delle nostre montagne anche per il grandissimo Vasco Rossi che ieri ha fatto tappa al Passo d'... Leggi su lanazione

HuffPostItalia : Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - Open_gol : Vasco Rossi: «Fottetevi, negazionisti e terrapiattisti del c***o» Il video? - repubblica : Vasco Rossi, pedalata in bici con invettiva contro i negazionisti del Covid - ILoveFunnyCats_ : RT @isabellaisola3: Chi da del #negazionista a chi?! Rimini_ 8 luglio Vasco #Rossi e Andrea #Scanzi senza mascherina e distanza di sicurez… - MaxTomorrow : @AdryWebber Vasco Rossi,gli avrà dato il numero di cellulare del suo pusher. -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

LA NAZIONE

«Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero ven ...Pistoia, 27 agosto 2020 - Sulle tracce che il generale lasciò in tempi remotissimi, tra storia e leggenda. Una 'boccata d'aria' delle nostre montagne anche per il grandissimo Vasco Rossi che ieri ha f ...