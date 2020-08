Vanity Art View, Cooper & Gorfer: «L’arte ha un potere innato: ispirare la trasformazione» (Di giovedì 27 agosto 2020) Partendo dalle storie e dalle vite delle donne che incontrano e con cui hanno collaborato, le fotografe Sarah Cooper e Nina Gorfer esplorano i temi della memoria, della migrazione, della dislocazione e della malleabilità dell’identità. Il duo di artiste di Göteborg, in Svezia, – ma d’origine rispettivamente statuitense e austriaca – è noto per la realizzazione di ritratti ibridi, collage fotografici ancorati a una ricerca antropologica di persone e luoghi. Cooper & Gorfer reimmaginano la tradizione del ritratto esaminando visivamente e decostruendo la narrazione di coloro che ritraggono. Come i manieristi e i surrealisti della storia dell’arte, mettono a dura prova la realtà osservabile attraverso un complesso filtro psicologico di ricordi, stati d’animo e ferite. Leggi su vanityfair

