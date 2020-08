Valencia, ristorante multato per aver aiutato bisognosi (Di giovedì 27 agosto 2020) A Valencia un ristorante è stato multato dopo aver aiutato delle famiglie bisognose durante il lockdown. È successo a Valencia, in Spagna. Un ristorante è stato multato per aver aiutato delle famiglie bisognose durante il periodo di lockdown. Il ristoratore, date le difficoltà della gente locale aveva deciso di donare cibo gratis. Un atto d’amore … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Valencia ristorante Valencia, ristorante multato per aver aiutato bisognosi Inews24 Cibo gratis alle famiglie nel lockdown: ristorante multato

Un ristorante è stato multato per aver dato cibo gratis alle famiglie bisognose durante il lockdown. È successo a Valencia, in Spagna. Si tratta di due multe differenti, di cui una di 600 euro e una d ...

Sanzione per un locale che ha voluto aiutare le famiglie bisognose

Un ristorante è stato multato per aver dato cibo gratis alle famiglie bisognose durante il lockdown. È successo a Valencia, in Spagna. Si tratta di due multe differenti, di cui una di 600 euro e una d ...

Un ristorante è stato multato per aver dato cibo gratis alle famiglie bisognose durante il lockdown. È successo a Valencia, in Spagna. Si tratta di due multe differenti, di cui una di 600 euro e una d ...Un ristorante è stato multato per aver dato cibo gratis alle famiglie bisognose durante il lockdown. È successo a Valencia, in Spagna. Si tratta di due multe differenti, di cui una di 600 euro e una d ...