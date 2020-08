Vaccino coronavirus con le staminali? Rifiutiamo il ricatto dei vescovi australiani (Di giovedì 27 agosto 2020) I vescovi australiani fanno pressing sul Governo, minacciando di boicottare la vaccinazione anti-coronavirus. Per i fedeli più integralisti è infatti uno scandalo l'utilizzo di una linea cellulare di un feto abortito negli anni settanta per la ricerca sul Vaccino. Il clero reclama quindi l'obiezione di coscienza per i fedeli: ma in uno Stato laico tale richiesta è irricevibile. Ogni Stato nazionale è al momento impegnato in una corsa per accaparrarsi quanto prima un numero di dosi adeguato di (...) - Religione / Australia, Religione, , vescovi, Ricerca scientifica, coronavirus, Vaccino covid-19 Leggi su feedproxy.google

Agenzia_Ansa : Corsa impari per il #vaccino anti-#Covid, favoriti i Paesi ricchi. #Nature, accaparrati oltre 2 miliardi di dosi… - SkyTG24 : Vaccino Coronavirus, Sharon Stone su Instagram: 'Grazie Italia!' - nzingaretti : Da Papa Francesco un importante appello per un vaccino che sia un bene comune, non privilegio di pochi. Indica la s… - infoitsalute : Coronavirus, vaccino italiano: valanga di reazioni No vax - leo_pistone : RT @CesareSacchetti: Quello che scrive il dottor Restani è fondamentale. Il vaccino anti-Covid è in grado di modificare la nostra struttura… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino coronavirus Coronavirus, annuncio Usa: “Il vaccino Moderna ha la stessa efficacia su adulti e anziani ultra settantenni” La Stampa Sharon Stone e la battaglia anti Covid-19: «Vaccino bene comune, grazie a Zingaretti»

Sharon Stone in un post su Instagram si complimenta e ringrazia Zingaretti per aver siglato l’accordo #VaccineCommonGood con il premio Nobel Muhammad Yunus e altri 153 leader mondiali. Il presidente ...

Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la piccola Daisy e ha già un ruolo speciale

Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo ...

Sharon Stone in un post su Instagram si complimenta e ringrazia Zingaretti per aver siglato l’accordo #VaccineCommonGood con il premio Nobel Muhammad Yunus e altri 153 leader mondiali. Il presidente ...Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo ...