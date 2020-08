"Usare la testa ogni tanto non farebbe male". La Gregoraci perde le staffe: clamoroso sfogo su Briatore (Di giovedì 27 agosto 2020) Troppi gli attacchi a Flavio Briatore dopo la notizia del suo ricovero a causa del coronavirus. Talmente tanti che anche Elisabetta Gregoraci è costretta a intervenire. L'ex moglie dell'imprenditore ha deciso di Usare Instagram per chiarire le condizioni Briatore precisando che “sta bene". Ma non è finita qui, perché la Gregoraci ha addirittura perso le staffe dopo che un fan l'ha attaccata, sostenendo che lei si starebbe divertendo spensieratamente al mare mentre il marito starebbe lottando per la vita su un letto d'ospedale. "Secondo te - replica spiccata la showgirl - se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Sei mesi dopo il paziente 1, parla la moglie: “Noi che abbiamo vissuto il covid, ai giovani chiediamo di usare la t… - bulide3 : RT @AlSeth3: Proibizionista, ma a te, se dopo che sono stato produttivo, ho risolto un nº imprecisato di guai al pc, aver il mal di testa a… - FedericoBussi : RT @AlSeth3: Proibizionista, ma a te, se dopo che sono stato produttivo, ho risolto un nº imprecisato di guai al pc, aver il mal di testa a… - Libero_official : 'Usare la testa ogni tanto non farebbe male'. Elisabetta #Gregoraci perde le staffe: clamoroso sfogo su Flavio… - IGhiosso : RT @AlSeth3: Proibizionista, ma a te, se dopo che sono stato produttivo, ho risolto un nº imprecisato di guai al pc, aver il mal di testa a… -