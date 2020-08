Usa, uragano Laura in Louisiana: “rischio catastrofe, sarà il più forte di sempre” (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli esperti lanciano l’allarme sull’uragano Laura che si sta abbattendo in Usa. Diversi centri rimasti senza luce e mareggiate improvvise in arrivo Un potente uragano sta tenendo in apprensione una parte degli Stati Uniti. Si chiama “Laura” e ha raggiunto la costa e la Louisiana con venti di oltre 240 chilometri orari. Al momento la sua intensità si attesa alla categoria 4, ma non è da escludere che possa passare anche a 5. Il National Hurricane Center ha esternato tutta la sua preoccupazione a riguardo, affermando che potrebbe essere il più forte di sempre della storia degli Usa. Sono in previsione anche enormi mareggiate (con onde alte fino a 6 metri) e inondazioni improvvise che potrebbero penetrare per diversi ... Leggi su chenews

