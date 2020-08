USA, Pence nuovamente vice Presidente per Trump: "Porteremo legge e ordine per tutti" (Di giovedì 27 agosto 2020) Squadra che "vince" non si cambia. E così il vice Presidente degli Stati Uniti Mike Pence resterà in carica nel caso in cui Donald Trump dovesse vincere alle elezioni presidenziali di novembre. L'ufficialità è arrivata ieri durante la terza serata della Convention repubblicana, dedicata proprio a Mike Pence.Nelle stesse ore in cui hanno ripreso vita la proteste Black Lives Matter tra Kenosha, Minneapolis, Portland, Pence annuncia il pugno duro:Vediamo violenze nelle strade, il Presidente Trump sostiene le manifestazioni pacifiche, ma le devastazioni non sono proteste. La violenza deve finire, a Minneapolis, Portland e Kenosha. Troppi eroi sono morti per difendere la nostra libertà per vedere gli americani colpirsi ... Leggi su blogo

