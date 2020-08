Usa, l'uragano Laura si abbatte sulla Louisiana e si indebolisce a categoria 3 (Di giovedì 27 agosto 2020) L'uragano Laura ha raggiunto le coste degli Stati Uniti, abbattendosi sulla Louisiana sudoccidentale, al confine con il Texas, con venti oltre i 240 chilometri orari . Al suo impatto la tempesta ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - SkyTG24 : Usa, uragano Laura tocca terra tra Louisiana e Texas: venti più forti di quelli di Katrina - SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - luciano69726664 : Usa, dentro l'uragano Laura: nel video in timelapse l'aereo sfreccia tra le nuvole - GenioIncompres8 : RT @BlitzTVit: Usa, l'uragano Laura si abbatte sulla Louisiana: 'Una catastrofe' #laurahurricane Altri video su -

Ultime Notizie dalla rete : Usa uragano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ago - In attesa delle parole di Jerome Powell, le Borse europee perdono terreno penalizzate dalle vendite su banche e assicurazioni in tutto il Vecchio Cont ...Terza serata della convention repubblicana: Trump non si è fatto vedere, lasciando spazio al suo vice. Che in una serata piena di messaggi politici diretti alle donne ("Trump è al nostro fianco nelle ...