Usa, l’uragano Laura perde forza. Ma si registra la prima vittima (Di giovedì 27 agosto 2020) È una 14enne di Leesville, in Louisiana, la prima vittima dell’uragano Laura. La ragazza ha perso la vita quando un albero è caduto sulla sua casa. Intanto l’uragano si sta muovendo verso il sud-est degli Stati Uniti ed è stato declassato a categoria 1. Più di 403mila sono rimaste intanto senza corrente elettrica in Louisiana. Altre 104mila in Texas. Fino a stamattina la tempesta era stata classificata di categoria 4, vicina a passare alla categoria 5. Ma nel corso della giornata ha perso forza, come riferisce la Cnn. August 27, 2020 L’allarme partito dal National Hurricane center diceva che la tempesta si sarebbe potuta abbattere con «mareggiate catastrofiche, venti estremi e inondazioni improvvise». Secondo i funzionari del servizio meteorologico ci ... Leggi su open.online

