Usa, l’uragano Laura adesso fa paura: “Più forte di Katrina”. Venti a 240 km/h, case senza elettricità (Di giovedì 27 agosto 2020) Usa, l’uragano Laura fa paura: “Più forte di Katrina”. Venti a 240 km/h L’uragano Laura, che da giorni sta attraversando gli Stati Uniti, continua a far paura. Oggi, poco prima dell’alba, la tempesta ha toccato riva vicino al confine tra il Texas e la Louisiana. Con Venti superiori ai 240 chilometri orari, Laura si sta avvicinando alla categoria 5 (dai 252 chilometri orari in su). Si tratta di una tempesta di proporzioni storiche, con la velocità del vento all’approdo che ha superato l’uragano Katrina del 2005. I meteorologi temono, nelle prossime ore, inondazioni letali e danni diffusi. “Laura è un formidabile uragano”, ha fatto sapere il National Hurricane ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - MediasetTgcom24 : Usa, l'uragano Laura arriva in Louisiana: 'Sarà una catastrofe' #Laura - MediasetTgcom24 : Usa, l'uragano Laura arriva in Lousiana: 'Sarà una catastrofe' #Laura - ZupoPaolo : RT @RepubblicaTv: Usa, dentro l'uragano Laura: nel video in timelapse l'aereo sfreccia tra le nuvole: L'uragano Laura ha raggiunto il confi… - GiovanniRoi : Usa, l'uragano Laura arriva in Louisiana: 'Sarà una catastrofe'. Ma Laura hai il coraggio di dimostrare la catastro… -

