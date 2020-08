Usa, l’affondo di Pence: “Joe Biden è il cavallo di Troia della sinistra radicale” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – “Con uno come Biden non sarete mai sicuri, è il cavallo di Troia della sinistra radicale”. Così Mike Pence, intervenendo alla convention repubblicana da Fort McHenry, ha attaccato duramente il rivale del tycoon alle presidenziali Usa. Se dunque Melania Trump ha evitato esplicitamente di puntare il dito contro gli avversari del marito, il vicepresidente americano non ci ha pensato due volte. D’altronde la campagna elettorale dei democratici è tutta incentrata sulle accuse a Trump, che di certo non ci ha abituato a repliche blande o a lasciar correre. Una scelta simbolica Non stupisce allora il j’accuse di Pence: “La scelta in queste elezioni non è mai stata più chiara e la posta in ... Leggi su ilprimatonazionale

IAlianna_ : RT @claudio_2022: Usa, l’affondo di Pence: “Joe Biden è il cavallo di Troia della sinistra radicale” - gianchy51 : RT @claudio_2022: Usa, l’affondo di Pence: “Joe Biden è il cavallo di Troia della sinistra radicale” - Rota3Anna : RT @claudio_2022: Usa, l’affondo di Pence: “Joe Biden è il cavallo di Troia della sinistra radicale” - claudio_2022 : Usa, l’affondo di Pence: “Joe Biden è il cavallo di Troia della sinistra radicale” - qui_finanza : Presidenziali USA 2020, al via corsa alla Casa Bianca: Michelle Obama affossa Trump Durissimo anche l'affondo di Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa l’affondo AccaddeOggi 30 luglio 2003 – In Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino esce catena montaggio welfarenetwork.it