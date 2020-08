Usa, caso Jacob Blake: identificato il poliziotto che ha sparato (Di giovedì 27 agosto 2020) Svolta negli Usa nel caso Jacob Blake. Infatti è stato individuato il poliziotto che ha esploso sette colpi alla schiena dell’afroamericano. L’ennesimo caso di “Police Brutality” ha riportato il popolo americano a protestare pacificamente in piazza. Infatti negli ultimi giorni ha fatto scalpore il caso di Jacob Blake, afroamericano sparato per sette volte alla schiena … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Si estende la rivolta nello sport Usa, dopo che il basket professionistico maschile e femminile, trainato dalla storica decisione dei Bucks, ha rinviato le partite di mercoledì per protestare contro i ...