Usa, almeno 4 le vittime dell’uragano Laura tra la Louisiana e il Texas (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo riferisce la Cnn: dalla notizia della prima vittima dell’urgano Laura, si è passati ad almeno 4 vittime registrate. La prima è stata una 14enne di Leesville, in Louisiana: la ragazza ha perso la vita quando un albero è caduto sulla sua casa. Le altre vittime sono collocate tra la Louisiana e il Texas, dove tra le altre cose, si è verificato un blackout per centinaia di migliaia di persone. Secondo quanto racconta la Cnn, tetti divelti e altri danni sono stati causati da venti fino a 150 chilometri orari. Intanto l’uragano si sta muovendo verso il sud-est degli Stati Uniti, prima classificata a 4 su una scala di 5, è stata poi declassata a tempesta tropicale raggiungendo i confine tra la Louisiana e ... Leggi su open.online

