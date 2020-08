Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 AGO - Donald Trump sfida Joe Biden a sottoporsi insieme a lui ad un test antidroga in vista del loro primo dibattito tv il 29 settembre. Il presidente ha detto al Washington ... Leggi su corrieredellosport

“A Foggia si lega solo il caciocavallo” (FOTOGALLERY)

Foggia, 27 agosto 2020. Gli studenti universitari del Link-Foggia guidati da Michele Cera hanno organizzato il presidio politico “Foggia non si lega”. Il presidio si è svolto davanti all’Accademia di ...

