Usa 2020, Trump: 'Biden in strana forma, chiederò test antidroga perché me ne intendo' (Di giovedì 27 agosto 2020) 'Me ne intendo abbastanza di queste cose'. Di politica? No, di droga. Donald Trump ha trovato stranamente efficace la performance di Joe Biden alla convention democratica. Si è insospettito e ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

