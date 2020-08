Usa 2020, Mike Pence confermato vice: «La salute degli americani prima di tutto». Bagno di folla senza mascherine e distanza – Video (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Si chiude con un Bagno di folla con poche mascherine l’intervento del vicepresidente Usa Mike Pence, che pochi minuti prima aveva ribadito quanto la salute degli americani resterà al primo posto. Sul palco di Baltimora alla fine dell’intervento di Pence c’erano Donald Trump con la first lady Melania e la second lady Karen. Nessuno indossava la mascherina, così come in pochissimi la avevano tra gli oltre cento spettatori che hanno seguito l’intervento seduti uno vicino all’altro. Nell’accettare la nomination a vicepresidente nel terzo giorno della convention repubblicana, Pence ha ... Leggi su open.online

