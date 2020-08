Usa 2020, la notte di Mike Pence: “Biden cavallo di troia della sinistra radicale”. Bagno di folla senza mascherine per lui e Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) È il vicepresidente Mike Pence il protagonista assoluto delle terza e penultima serata della convention repubblicana, mentre negli Stati Uniti il caso di Josep Blake innesca la reazione del mondo dello sport, con i giocatori dell’Nba che boicottano i play-off mentre calcio e baseball si fermano. Per Pence il messaggio centrale è uno: l’America ha bisogno dei altri quattro anni di Donald Trump. Intervenendo da Fort McHenry – la fortezza ora monumento nazionale da dove gli americani difesero nel 1814 il porto di Baltimora nella guerra contro gli inglesi -, il vicepresidente ha attaccato il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden definendolo un “cavallo di troia della sinistra ... Leggi su ilfattoquotidiano

