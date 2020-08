Usa 2020, Joe Biden: “Il caso di Jacob Blake mi fa stare male. Ho parlato con la sua famiglia, sarà fatta giustizia” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Quello che ho visto mi fa stare male. Ancora una volta, un uomo di colore è stato colpito dalla Polizia”. Così Joe Biden, prossimo candidato democratico alla Casa Bianca, parlando delle immagini relative al ferimento di Jacob Blake da parte della Polizia del Wisconsin. “Le proteste sono un diritto, ma incendiare la città è sbagliato. Ho parlato con la famiglia di Jacob, e giustizia deve essere fatta. Sarà fatta”. L'articolo Usa 2020, Joe Biden: “Il caso di Jacob Blake mi fa stare male. Ho parlato con la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

