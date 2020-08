Usa 2020, il vicepresidente Pence attacca il candidato democratico: “Non sarete mai al sicuro nell’America di Joe Biden” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’America ha bisogno dei altri quattro anni di Donald Trump. Parola di Mike Pence che intervenendo alla convention repubblicana dallo storico Fort McHenry attacca il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden definendolo un “cavallo di Troia della sinistra radicale”. “Non sarete mai sicuri con uno come Biden”, l’affondo di Pence che, senza mai nominare l’afroamericano Jacob Blake ferito dalla polizia a Kenosha, rilancia il monito del presidente Donald Trump per ristabilire l’ordine nello stato del Wisconsin scosso dalle proteste antirazziste. L'articolo Usa 2020, il vicepresidente Pence attacca il candidato democratico: ... Leggi su ilfattoquotidiano

