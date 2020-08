Usa 2020: dopo Nikki Haley, la nuova star è Kristi Noem, fedelissima del presidente. Il futuro del ‘trumpismo’ è femmina (Di giovedì 27 agosto 2020) In famiglia, nell’azienda, in politica, il futuro del ‘trumpismo’ è tutto al femminile, se la lettura che gli aruspici fanno delle viscere della convention repubblicana è corretta. dopo una terza giornata nel segno degli eroi e del vice di Donald Trump, Mike Pence, la kermesse si concluderà questa notte, con l’intervento del presidente candidato alla propria successione. A introdurlo, la figlia Ivanka, suo consigliere alla Casa Bianca e avviata ad esserne l’erede politica, anche se una sua candidatura nel 2024 appare improbabile (ci sono già state dinastie padre e figlio alla Casa Bianca, gli Adams tra ‘700 e ‘800, i Bush a cavallo del millennio, ma figlia immediatamente dopo padre farebbe più Corea del Nord che Stati Uniti). Se ... Leggi su ilfattoquotidiano

