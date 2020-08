Uragano, sparatorie per strada e Trump, la tragedia americana in prima serata tv (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri notte, il messaggio della convention repubblicana doveva essere “Donald Trump vi proteggerà dai neri violenti e saccheggiatori e dai democratici socialisti pro aborto” ma anche “Neri e donne, perché non votate Trump? In fondo non vi odia”. Però in questa terza serata, dolcemente complicata e tediosa, la campagna elettorale americana si è spostata tra Kenosha, Wisconsin, Lake Charles, Louisiana, e gli studi a Manhattan di Fox News. Kenosha e i miracoli Vero, il vicepresidente Mike Pence ha fatto il suo discorso, avvertendo «Non sarete al sicuro nell’America di Joe Biden»; minacciando «legge e ordine sono sulla vostra scheda»; festeggiando perché «l’America è terra di miracoli e ci sarà un vaccino entro ... Leggi su linkiesta

