Uragano Laura perde forza, declassato a categoria 2 (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - L'Uragano Laura continua la sua corsa ma perde forza e con venti rallentati a 110 miglia orarie è adesso in categoria 2. Lo riferisce la Cnn. Si prevede inoltre un ulteriore ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Uragano Laura verso categoria 5, va verso Sud. Si rafforza sempre più, venti sopra i 240 chilometri orari #ANSA - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - CdT_Online : La tempesta ha toccato la terraferma, ma è scesa a categoria 2: si prevede un ulteriore indebolimento - astolfae : RT @liamvoice_: Si è fatta la storia stamani con l'uragano Laura. Non era mai accaduto infatti che un simile ciclone toccasse la Louisiana… -

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - L'uragano Laura continua la sua corsa ma perde forza e con venti rallentati a 110 miglia orarie è adesso in categoria 2. Lo riferisce la Cnn. Si prevede inoltre un ulteriore in ...