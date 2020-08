Uragano Laura, disastro chimico in Louisiana: in fiamme impianto chimico, sostanza tossica nell’aria. “Rimanete in casa” [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella zona della Louisiana dove si è abbattuto l’Uragano Laura, si registra l‘incendio di un impianto chimico. Il governatore Bel Edwards ha invitato i residenti dell’area nei pressi della cittadina di Lake Charles a rimanere a casa con le finestre e le porte chiuse e spegnere gli impianti dell’aria condizionata. Il fumo prodotto dall’incendio contiene cloro, che ora viene rilasciato nell’aria (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo). Il cloro è una sostanza chimica tossica che può essere mortale se inalata. Quando viene rilasciato, si trasforma rapidamente in un gas e si diffonde velocemente. L’esposizione può causare ... Leggi su meteoweb.eu

