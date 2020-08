Uomo nuota in una piscina piena di piranha: ma quello che succede è surreale [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Jeremy Wade è un biologo ma anche un appassionato di video avvincenti, pubblicati sul canale “River Monsters” di Discovery Channel. Le sue incredibili clip lasciano senza fiato. Non a caso di recente ha deciso di mostrare cosa farebbero i piranha in una piscina se entrasse una persona. Un’immagine decisamente terrificante dal momento che i piranha sono considerati animali incattiviti e molto sanguinosi. C’è da dire che ad accompagnare questa opinione di massa, sono anche i numerosi film televisivi e cinematografici che li descrivono come macchine della morte. Wade ha voluto sperimentare la sua idea; completamente diversa dall’immaginario collettivo buttandosi in una piscina piena di piranha. I dettagli Il video pubblicato su Youtube ... Leggi su velvetgossip

"Bud. Un gigante per papà". A quattro anni dalla scomparsa del padre, Cristiana Pedersoli descrive in un libro il padre Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, uomo di grande passione e curiosità. Il volu ...

Roma, 25 agosto – “Inizialmente non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro. È stato più un viaggio introspettivo, un bisogno di mettere per iscritto i miei ricordi, i nostri momenti passati ins ...

