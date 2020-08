‘Uomini e Donne’, a distanza di 5 anni la reunion tra l’ex tronista Jonas Berami e la sua scelta Rama Lila Giustini è dolcissima: ecco il video! (Di giovedì 27 agosto 2020) Era il 2015 quando Rama Lila Giustini e Jonas Berami incrociarono per la prima volta i loro sguardi nello studio di Uomini e Donne. Due ragazzi genuini, spigliati e con la capacità di suscitare gran simpatia nel pubblico, furono questi gli elementi che contribuirono a rendere la loro coppia amatissima da parte dei telespettatori. Nonostante i buoni propositi, però, tra Rama Lila e Jonas non durò a lungo. Tra di loro, tuttavia, nessun rancore. I due hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti e di aver mantenuto un’amicizia che sussiste ancora oggi, a distanza di 5 anni dal loro incontro nella trasmissione di Maria De Filippi. Oggi la Giustini è mamma del ... Leggi su isaechia

