Unknown 9: Awakening vi porta in India con un'avventura emozionante grazie al nuovo trailer (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la Gamescom Opening Night Live è stato presentato Unknown 9: Awakening in arrivo per PC, Xbox Series X e PS5 con un trailer.Cresciuta per le strade di Calcutta, in India, e perseguitata dalle visioni della propria morte, Haroona fatica a comprendere le sue misteriose capacità innate di manipolare l'invisibile. Un mentore presto aiuta Haroona ad affinare i suoi doni, le insegna ad accedere alla misteriosa dimensione nascosta conosciuta come The Fold e la spinge in un viaggio per svelare i misteri di questo nuovo regno.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

SerialGamerITA : Unknown 9: Awakening, presentato il nuovo gioco di Bandai Namco per next gen - Eurogamer_it : #gamescom2020 #openingnightlive Annunciato #Unknown9awakening con un trailer. -

Ultime Notizie dalla rete : Unknown Awakening Unknown 9: Awakening vi porta in India con un'avventura emozionante grazie al nuovo trailer Eurogamer.it Unknown 9: Awakening si presenta con un affascinante trailer dalla Gamescom 2020 0

L'affascinante Unknown 9: Awakening, un'avventura sovrannaturale per PC e console next-gen, si presenta con un affascinante trailer direttamente dalla Gamescom 2020. L'affascinante Unknown 9: Awakenin ...

L'affascinante Unknown 9: Awakening, un'avventura sovrannaturale per PC e console next-gen, si presenta con un affascinante trailer direttamente dalla Gamescom 2020. L'affascinante Unknown 9: Awakenin ...