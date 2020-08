Università pronte a ripartire con la didattica mista, le disposizioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Arrivano le disposizioni anche per la ripresa delle attività in ateneo degli studenti universitari, in modo da organizzare l’utilizzo degli spazi comuni in tutta sicurezza, dettate dal ministro Gaetano Manfredi. Ovviamente vige in primo luogo la regola del buonsenso, e i soggetti con sintomi di infezioni respiratorie sono invitati a restare presso la propria abitazione. Non sarà possibile nemmeno misurare la temperatura all’entrata dell’ateneo, pertanto occorrerà farlo autonomamente prima di raggiungere gli edifici universitari. Durante tutto il periodo di permanenza nelle aule e nei laboratori, sarà obbligatoria la mascherina. Le aule dovranno permettere il distanziamento di un metro tra gli studenti. Inoltre, dovranno essere costantemente sottoposte a procedure di sanificazione, con un ricambio dell’aria non ... Leggi su quotidianpost

