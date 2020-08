UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) anticipazioni puntata 1039 di Una VITA di venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020Genoveva fa volutamente del male a se stessa (procurandosi delle lesioni) per poi dare la colpa al marito Alfredo. Felipe Alvarez-Hermoso annuncia alla famiglia Palacios che gli archivi del Banco Americano sono purtroppo andati distrutti in un incendio. Genoveva con la sua maestria riesce a manipolare totalmente Lolita, che prende le sue difese. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di ... Leggi su tvsoap

teatrolafenice : ?? «Il mio motto di vita? Comprare un'opera d'arte al giorno». Nasceva oggi Peggy Guggenheim che portò a Venezia nel… - TeresaBellanova : #BreonnaTaylor viene uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua casa in Kentucky. Per questo @VanityFairUSA ha s… - AlbertoBagnai : Se una roba del genere la si può capire in chi non ci conosce, è incomprensibile totalmente in chi ci conosce e ha… - a_plazz01 : Il ritorno della vita bassa nel 2020 è una tragedia nella tragedia. Change my mind. - alevabenecosi : RT @NuNuZ_00: Mi offrissero un lavoro in una libreria, sarei disposta anche ad avere uno stipendio inferiore. Per un posto in biblioteca sc… -