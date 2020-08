Una suora infiamma la convention per Trump: “Lui difende davvero i valori cattolici” (Di giovedì 27 agosto 2020) Donald Trump è “il presidente più pro life che la nostra nazione abbia mai avuto”. Lo ha detto nel suo intervento alla convention repubblicana, Suor Deirdre “Dede” Byrne, religiosa dell’ordine delle Piccole serve del Sacro Cuore di Gesù, che ha lodato il presidente per il suo impegno contro l’aborto e la sua “difesa della vita a tutti i suoi stadi”. Alla convention per Trump in piedi per Suor Deirdre “Grazie al suo coraggio e le sue convinzioni, il presidente Trump ha conquistato il sostegno della comunità per la vita in America”, ha aggiunto la religiosa che, come ha ricordato lei stessa nel suo discorso, prima di prendere i voti nel 2002, è stata chirurgo, colonnello dell’Esercito dove ha prestato ... Leggi su secoloditalia

