"Una simpatica rapina". Giuliana De Sio sotto choc: torna dalla vacanza, come ha ritrovato casa sua (Di giovedì 27 agosto 2020) I ladri fanno visita a casa di Giuliana De Sio e al suo rientro arriva l'amara sorpresa. L'attrice, che in questi giorni è stata in vacanza, denuncia tutto sui social. “simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare”, scrive. E' molto amareggiata e i suoi fan le danno conforto su Instagram in ogni modo. Non si sa come i ladri siano entrati nell'appartamento dell'attrice, che a marzo scorso aveva raccontato di aver contratto il covid. Giuliana ha denunciato tutto alla Polizia. Anche il bottino del furto resta da quantificare. Leggi su liberoquotidiano

Non bastava la brutta esperienza vissuta con il coronavirus, a colpire Giuliana De Sio ci si sono messi anche i ladri. L'attrice salernitana è stata vittima di un furto nella sua abitazione mentre lei ...

