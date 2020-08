Un terzo degli studenti nel mondo tagliato fuori dalla didattica a distanza (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. - (Adnkronos/dpa) - L'emergenza sanitaria da Coronavirus che ha portato alla chiusura delle scuole, che ha interessato quasi 1,5 miliardi di bambini nel mondo durante i lockdown, ha acceso i riflettori anche su un dato preoccupante: secondo l'Unicef, infatti, a livello globale un terzo degli studenti non può usufruire della didattica a distanza perché non ha accesso a internet, non possiede un pc o non è in grado di utilizzare gli strumenti necessari. Nell'Africa subsahariana quasi la metà degli studenti non è raggiunta dalle lezioni online; non va meglio nell'Europa orientale e in alcuni parti dell'Asia dove ad essere esclusi dalla scuola da remoto sono più di un ... Leggi su iltempo

