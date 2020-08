UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 28 agosto 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Natascha scopre che Michael la sta ingannandoRossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) finiscono per trovarsi in una situazione di pericolo! Viola (Ilenia Lazzarin) continua con il suo atteggiamento intransigente nei confronti del marito, ma ora la ragazza verrà messa sotto torchio da Angela (Claudia Ruffo). Fabrizio (Giorgio Borghetti) sta per partire per la Russia, intanto continua l'”elegante duello” tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano)… Cotugno (Walter Melchionda) indispone Guido (Germano Bellavia) con la sua tirchieria, ma il Del Bue ... Leggi su tvsoap

